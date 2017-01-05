Патріарх Філарет оголосив про початок формування єдиної помісної церкви
Процес формування єдиної помісної церкви вже почався в Україні. Адже багато віруючих Московського патріархату переходить в Київський. >>
Процес формування єдиної помісної церкви вже почався в Україні. Адже багато віруючих Московського патріархату переходить в Київський. >>
Міжнародний фонд "Відродження", засновником якого є мільярдер Джордж Сорос, не поділяє поглядів Віктора Пінчука, викладених у його статті для Wall Street Journal.
Попри це фонд Сороса продовжить виконувати свої партнерські зобов'язання у спільних з фондом Пінчука проектах. >>
У зв'язку з сильними морозами в Росії "Нафтогаз Україна" вказує на високу ймовірність провокацій з боку Газпрому і необґрунтованих звинувачень у бік Києва в неможливості забезпечити транзит. >>
Усі документи щодо цієї купюри в Нацбанку поки що носять у червоній папці "цілком таємно". >>
В інтерв’ю «Главкому» визнаний мовознавець, професор Олександр Пономарів розповів про причини нехтування українською політиками і бізнесменами, а також доречність законотворчих ініціатив щодо мовних квот на радіо і телебаченні. >>
Відповідний відеозапис на Youtube опублікував канал Pranker TV і за різдвяні свята відео набрало понад 200 тисяч переглядів. >>
Міністерство національної освіти Польщі подало на обговорення проект нової програмної основи з історії. У ній не знайшлося місця для Романа Дмовського та кількох інших важливих для польської незалежності постатей. >>
Тривалий час імперія як форма державного устрою не тішила слух «прогресивної частини людства». Та нині ця назва є компліментом для шанувальників імперії «свободи і добра». >>
Дослідники встановили, що з 25 грудня до 7 січня кількість смертей, пов'язаних із серцевими проблемами, збільшується на 4,2% порівняно з іншими періодами протягом року. >>
Європейська традиція лікування нездужань відрізняється від китайської, тибетської чи, скажімо, традиції самобутніх австралійських аборигенів. >>
Михайло Маслій презентує книгу спогадів про Дмитра Гнатюка, Назарія Яремчука, Ігоря Білозіра та інших достойників української популярної пісні/ >>
Виконавець пісень на вірші Тараса Шевченка та Івана Франка Фемій Мустафаєв, — має унікальний чудовий голос. Фемій Мустафаєв — володар широкого вокального діапазону: від ліричного тенора до баритона. >>
Перемога, котру в 11-му турі групового раунду Ліги чемпіонів здобув «Хімік», по суті, вже не може позитивно вплинути на турнірні перспективи южненського клубу. >>
Одним із останніх представників української легкоатлетичної збірної, хто через допінг втратив свою олімпійську нагороду, став бронзовий призер пекінських Ігор-2008 у стрибках із жердиною, донеччанин Денис Юрченко. >>
Що розбилося — не склеїти, лишаються лише уламки. От і найромантичніша голлівудська пара Бренджоліна, розлучення якої стало найбільшою сенсацією минулого року, поступово починає звикати жити по-новому. >>
На Новий рік і Різдво мають бути щасливими всі. Навіть миші. Так вирішив житель шведського містечка Мальме, який у фундаменті свого будинку збудував для мишей мініатюрну крамничку розмірами 70 на 30 сантиметрів. >>