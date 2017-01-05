У Міноборони планують мобілізувати офіцерів запасу

Політика

Фонд Сороса в Україні відмежувався від "компромісів" Віктора Пінчука

Фонд Сороса в Україні відмежувався від "компромісів" Віктора Пінчука

Міжнародний фонд "Відродження", засновником якого є мільярдер Джордж Сорос, не поділяє поглядів Віктора Пінчука, викладених у його статті для Wall Street Journal.
Попри це фонд Сороса продовжить виконувати свої партнерські зобов'язання у спільних з фондом Пінчука проектах. >>

Економіка

Суспільство

Професор Олександр Пономарів: Вигадали термін – російськомовне населення. Немає такого населення - є зросійщені українці

Професор Олександр Пономарів: Вигадали термін – російськомовне населення. Немає такого населення - є зросійщені українці

В інтерв’ю «Главкому» визнаний мовознавець, професор Олександр Пономарів розповів про причини нехтування українською політиками і бізнесменами, а також доречність законотворчих ініціатив щодо мовних квот на радіо і телебаченні. >>

Історія

Зі шкільної програми в Польщі хочуть вилучити українофоба та антисеміта Дмовського

Зі шкільної програми в Польщі хочуть вилучити українофоба та антисеміта Дмовського

Міністерство національної освіти Польщі подало на обговорення проект нової програмної основи з історії. У ній не знайшлося місця для Романа Дмовського та кількох інших важливих для польської незалежності постатей. >>

«Непроголошена імперія...» Зенонаса Норкуса: новий погляд на історію Великого князівства Литовського

«Непроголошена імперія...» Зенонаса Норкуса: новий погляд на історію Великого князівства Литовського

Тривалий час імперія як форма державного устрою не тішила слух «прогресивної частини людства». Та нині ця назва є компліментом для шанувальників імперії «свободи і добра». >>

Здоров'я

Культура

Спорт

Розплата за відсталість: українським легкоатлетам можуть заборонити міжнародні виступи

Розплата за відсталість: українським легкоатлетам можуть заборонити міжнародні виступи

Одним із останніх представників української легкоатлетичної збірної, хто через допінг втратив свою олімпійську нагороду, став бронзовий призер пекінських Ігор-2008 у стрибках із жердиною, донеччанин Денис Юрченко. >>

Калейдоскоп

Новий рік — поодинці: Анджеліна Джолі відпочила з дітьми на гірськолижному курорті

Новий рік — поодинці: Анджеліна Джолі відпочила з дітьми на гірськолижному курорті

Що розбилося — не склеїти, лишаються лише уламки. От і найромантичніша голлівудська пара Бренджоліна, розлучення якої стало найбільшою сенсацією минулого року, поступово починає звикати жити по-новому. >>

Люди для мишей: у Швеції відкрився перший у світі магазин для гризунів

Люди для мишей: у Швеції відкрився перший у світі магазин для гризунів

На Новий рік і Різдво мають бути щасливими всі. Навіть миші. Так вирішив житель шведського містечка Мальме, який у фундаменті свого будинку збудував для мишей мініатюрну крамничку розмірами 70 на 30 сантиметрів. >>

Колонки