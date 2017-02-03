Глибока глотка
Апарат Верховної Ради оприлюднив цікаву статистику за 2016 рік. Виявилося, що від громадян до ВРУ надійшло 2243 запити на інформацію. >>
Апарат Верховної Ради оприлюднив цікаву статистику за 2016 рік. Виявилося, що від громадян до ВРУ надійшло 2243 запити на інформацію. >>
Коли зараз говорять про те, що серед політичного істеблішменту майже не існує сил, зацікавлених у дострокових парламентських виборах, подібні тези вщент розбиваються об один важливий контраргумент. >>
Світові ціни на нафту змінюються стрибками: за невеличким падінням слідує маленький стрибок — і так по колу. Світовий банк, МВФ, інші експерти нещодавно змінили свої прогнози вартості чорного золота у 2017 році — у бік збільшення. >>
Схоже, найкращі полуниці з місцевих грядок прощально позирали на нас із відерець покупців-«жайворонків». Дорослі та діти з городиною весело юрмилися перед навісом, де дві продавчині зважували свіжозібрані «трофеї», пересипаючи їх у фірмові паперові пакети. >>
Єдина дитина подружжя Юлії й Тараса Штрикулів — 13-річний Юрій — бореться з тяжкою хворобою — гострим лімфобластним лейкозом. Окрім того, хлопчина має вади слуху. >>
Третю добу тривають криваві бої за місто Авдіївка, що на північ від окупованого Донецька. Незважаючи на значні втрати, ворог продовжує затято або з примусу лізти назустріч смерті від української зброї. >>
Щонайменше вісім мешканців Києва з десяти спілкувалися виключно українською мовою у 50-ті роки ХХ століття. При цьому, кияни уникали розмов на політичні теми із незнайомцями у громадському транспорті в ті часи. >>
Сімферопольська і Кримська єпархія Російської православної церкви (РПЦ) просить російське агентство з управління дежавним майном (Росмайно) передати їм у безоплатне користування 24 об'єкти музею-заповідника "Херсонес Таврійський" в анексованому Севастополі. >>
Одна з найпоширеніших скарг, яка спонукає пацієнтів звернутися до гастроентеролога, — пекуче неприємне відчуття за грудниною, у стравоході, що зазвичай виникає після прийому їжі. >>
Необхідність щоранку підіймати себе з теплого ліжка під звуки нахабного будильника і запаковуватися в уніформу рутинних обов’язків... Нині це не просто напружує, а штовхає в «обійми» стресу. >>
Як значиться в анотації премії «Воїн світла» імені Михайла Жизневського, вона «присуджується щорічно за книгу українського або білоруського автора, в якій діє благородний, сміливий герой, який бореться за справедливість, проповідуючи загальнолюдські цінності і є прикладом для наслідування». >>
У шанувальників красного письменства є привід для очікування. «Видавництво Старого Лева» готується здивувати читачів не лише перекладами (наприклад, Гемінґвея, книги якого вперше з часів Незалежності вийдуть в Україні), а й новинками знакових сучасних українських авторів. >>
Тривалий час перебуваючи в тіні майстровитих колег по біатлонній збірній — Олени Підгрушної та сестер Семеренко — Юлія Джима була змушена виконувати роль «покірного грегорі». >>
Українка Юлія Джима виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з біатлону в польському місті Душніки-Здруй у п’ятницю. У суперечці за "золото" наша 26-річна спортсменка випередила росіянок Світлану Слєпцову - на 27 секунд та Ірину Старих - на 37,8 секунди. >>
Усім відомо, що білочки полюбляють горіхи та інші ласощі. А до того ж, якщо вони живуть у місті, то звикають і до людей, і до шуму авто, і можуть проявляти чудеса винахідливості, щоб отримати улюблені смаколики. >>
Голлівудська зірка Памела Андерсон зробила пластику обличчя, яку продемонструвала на гала-вечорі, організованому Шоном Пенном на користь постраждалих від землетрусу жителів Гаїті, пише Daily Mail. >>